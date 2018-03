En direct - Attaque au Burkina : confusion sur l'identité des auteurs, des militaires de l'ancien régime accusés

Ouagadougou, la capitale burkinabè prise d’assaut pas un groupe armé non identifié. Plusieurs sites importants de la capitale sont la cible de ce commando mystérieux. Selon les agences de presse, il s’agit de l’ambassade de France, l‘état-major de l’armée, la primature ou encore l’institut français. Suivez en direct le développement de la situation.

Les heures sont exprimées en GMT

12h02 : Selon le chef de la police, l’attaque de la capitale porte la marque d’islamistes extrémistes.

BREAKING: Burkina Faso police director general says capital is being attacked by suspected Islamic extremists.