Racisme en France : la députée Laetitia Avia sérieusement menacée de mort

L’avocate et députée française vit désormais la peur dans le ventre. Et pour cause, Laetitia Avia a reçu le 28 février dernier une lettre raciste contenant des menaces de mort. « Aujourd’hui, j’ai reçu une lettre d’un racisme inouï, ponctué d’une menace de mort », a écrit ce 28 février Laetitia Avia sur sa page Twitter.

Et ce n’est pas une affabulation. « Ce n’est pas une grosse noire venue d’Afrique qui va se permettre de se mêler de la vie des Français. Votre passage dans les médias donne la nausée. Vous feriez mieux de vous mettre au travail chez le peuple retardé d’Afrique qui ne pense qu‘à soutirer de l’argent à la France… » , est-il écrit dans la lettre destinée à la députée.

Je déposerai plainte. #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/c0yuRNxLPu — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) 28 février 2018

Le tort de Laetitia ? Difficile de savoir. Toutefois, l’avocate multiplie des apparitions télévisées ces derniers temps pour dénoncer le harcèlement sexuel et plaider pour le durcissement des instruments juridiques de répression de cette pratique.

Pour Laetitia Avia, c’est du racisme pur et simple qui ne saurait demeurer impuni. “Je déposerai plainte”, promet-elle.

Et sur les réseaux sociaux Laetitia Avia jouit d’un important soutien d’internautes.