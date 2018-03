Où se trouve le Wakanda ? [Travel]

Sans doute le film le plus attendu de l’année, et maintenant le troisième plus gros succès Marvel de tous les temps : Black Panther.

En terme de ventes mondiales, le film a déjà rapporté 10,9 millions de dollars à l‘étranger, un signe prometteur pour un film qui, jusqu’ici, a rapporté beaucoup plus en Amérique du Nord qu’en dehors.

Black Panther a aujourd’hui rapporté 727 millions de dollars dans le monde entier.

Le film est donc principalement tourné dans un pays africain imaginaire, le Wakanda, qui possède secrètement une technologie très avancée et l’utilise comme véhicule pour explorer les questions entourant le racisme, la réponse éthique à l’oppression et la diaspora africaine en général. Et si le Wakanda était réel?

Elayne Wangalwa nous en dit plus dans cette édition de Travel.