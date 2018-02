Deuxième édition des ADICOM DAYS à Abidjan [Grand Angle]

Les ADICOM DAYS sont décrits comme le rendez-vous de la communication digitale en Afrique ! Et après Paris l’an dernier, c’est à Abidjan, la capitale ivoirienne, que 400 acteurs clés du secteur (marques, influenceurs, médias, agences et institutions) vont se retrouver les 1er et 2 mars prochains.

Le Morning en parle dans le détails avec le fondateur de Totem experience et organisateur de l‘évènement, Kahi Lumumba.