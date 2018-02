Tanzanie : un député condamné à 5 mois de prison pour insulte au président

Un tribunal du sud de la Tanzanie a condamné lundi à cinq mois de prison deux opposants, dont un député, reconnus coupables d’insulte au président John Magufuli, a-t-on appris auprès de la défense des deux prévenus.

Membre du Chadema, le principal parti de l’opposition, Joseph Mbilinyi est député de Mbeya-Ville, dans le sud du pays, tandis qu’Emmanuel Masonga est secrétaire exécutif régional du parti.

“Le tribunal de Mbeya les a condamnés pendant la journée à cinq mois de prison pour propos insultant le président Magufuli. Au moment où nous parlons, ils sont déjà en prison”, a indiqué à l’AFP leur avocat Peter Kibatala, joint par téléphone.

“Nous avons immédiatement annoncé notre décision de faire appel et avons déposé une requête pour qu’ils soient libérés en attendant le procès en appel. Nous attendons la décision du tribunal”, a ajouté Me Kibatala.

Les deux opposants étaient accusés selon la police d’avoir, lors d’un meeting le 30 décembre à Mbeya, tenu le président Magufuli pour responsable de la tentative d’assassinat en septembre 2017 du député d’opposition Tundu Lissu (actuellement hospitalisé), de l’enlèvement d’autres opposants et d’un célèbre rappeur.

Les deux condamnés clament leur innocence, le député affirmant qu’il n’avait pas même pas assisté à la réunion en question.

Surnommé “Tingatinga” (bulldozer en swahili), le président Magufuli, 58 ans, a marqué les esprits depuis sa prise de fonctions fin 2015 en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption.

Mais son style peu consensuel et brutal lui vaut d‘être qualifié d’autocrate et de populiste par ses détracteurs, alors que la liberté d’expression est de plus en plus réduite dans le pays.

AFP