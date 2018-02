Burkina : le procès du putsch manqué de 2015 suspendu après le retrait de la défense

Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso a été reporté sine die mardi après-midi après le retrait de tous les avocats de la défense. Un report qui pourrait attiser la flamme de la division entre Burkinabè autour de cette affaire.

Quelque 600 personnes dont 300 des parties civiles et une centaine d’autres restées dehors ont ce mardi matin le déplacement de la salle des banquets de Ouaga 2000. Question d’en savoir davantage sur le coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso.

>>> LIRE AUSSI : Burkina Faso : ouverture du procès du putsch manqué de 2015

Mais, ce mardi n‘était pas le jour de vérité. Il faudra encore attendre. Et pour cause, la suspension dans l’après-midi du procès après le retrait de tous les avocats de la défense. “Compte tenu de l’absence des avocats, l’audience est suspendue”, a déclaré le président du tribunal Seydou Ouedraogo, un magistrat professionnel.

Les avocats de la défense se sont retirés parce qu’ils contestent la légalité du tribunal militaire, composé de deux magistrats professionnels et de trois militaires ayant rôle d’assesseurs. “Nous nous retirons parce que la juridiction devant juger cette affaire n’est pas légale”, a argumenté Me Michel Traoré, avocat de l’ancien chef d‘état-major Boureima Kéré. Une position reprise par Me Mathieu Somé, avocat du général Diendéré. Me Guy-Hervé Kam, un des avocats des parties civiles, a dénoncé une “manœuvre dilatoire”.

Les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé, cerveaux présumés du coup d’Etat manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés et les 82 autres accusés devront encore attendre pour connaître leur sort.

Des mesures de sécurité exceptionnelles

Les parties civiles quant à elles ont une explication toute trouvée : “Le retrait des avocats montre simplement la volonté des accusés de ne pas être jugés. Ils vont utiliser les moyens les plus hasardeux pour faire durer le procès”, a-t-il déclaré. “L’intention est claire, ils ne veulent pas aller à un jugement”, a également estimé le président de l’Association des blessés du putsch manqué, Franck Sia.

Les forces de l’ordre ont pris des mesures de sécurité exceptionnelles, bouclant la zone dans un périmètre de 200 mètres.

Le 16 septembre 2015, des soldats du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré.

Le RSP était la garde prétorienne de Compaoré, chassé le 31 octobre 2014 par la rue après 27 ans au pouvoir.