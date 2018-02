Nouvelle tournée africaine de Recep Tayyip Erdogan

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan accentue sa politique de séduction de l’Afrique démarrée il y a quelques années.

Objectif: l’obtention des accords commerciaux et des partenariats bilatéraux. L’Algérie ouvre le bal. Cette visite historique du président turc à Alger , ce lundi et mardi devrait se solder par la signature d’un partenariat commercial entre les deux pays.Le président turc s‘étant déplacé avec des hommes d’affaires.

Au Sénégal où il est attendu le 28 février, Recep Tayyip Erdogan sera le premier président étranger a fouler le tarmac de l’aéroport Blaise Diagne qui a été construit en partie par un consortium d’entreprises turques.

Au menu de cette autre visite, un huis-clos avec le président Macky Sall suivi d’une particpation à un forum entre les patronats sénégalais et turcs.

Ensuite, ce sera autour du Mali et de la Mauritanie de recevoir la délégation turque. Dans ces pays, l’agenda tournera autour de partenariats commerciaux, dans le but de renforcer l’influence des entreprises turques sur le continent.

Depuis 2004, Erdogan a déjà effectué des visites officielles dans plus de 20 pays africains.