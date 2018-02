Nigeria : les parents des lycéennes disparues de Dapchi dénoncent des failles sécuritaires

Les habitants de Dapchi, où des dizaines d‘écolières ont été kidnappées par des combattants présumés de Boko Haram, ont déclaré vendredi ne plus se sentir en sécurité depuis que l’armée nigériane s’est retirée de cette ville, située dans le nord-est du Nigeria.

Des dizaines de jeunes élèves du collège pour filles de la ville se sont enfuies lors de l’attaque de leur école lundi soir. Des combattants sont arrivés dans un convoi de véhicules pour enlever des élèves, selon les témoignages des résidents sur place.

L’attaque de Dapchi rappelle l’enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014 qui avait donné à Boko Haram, dont le nom signifie “l‘éducation occidentale est un péché”, une tragique notoriété sur la scène internationale, entraînant une vague d‘émotion mondiale sur les réseaux sociaux sous le mouvement de “bring back our girls”.

Plusieurs jours après les faits, les autorités ne s’accordent toujours pas sur le nombre de filles disparues. Mais l’incident soulève de nombreuses interrogations sur les capacités de l’armée à sécuriser le nord-est du Nigeria, malgré les déclarations répétées du gouvernement se vantant d’avoir mis fin à l’insurrection.

Une garnison militaire était bel et bien déployée à Dapchi, une ville située non loin de la frontière avec le Niger, zone où est retranchée la faction de Boko Haram d’Abu Mosab Al-Barnaoui et Mamman Nur, du mouvement de l’Etat Islamique pour l’Afrique de l’Ouest.

Les forces armées nigérianes sont débordées, dans un pays qui compte quelque 190 millions d’habitants et doit faire face à une situation sécuritaire déplorable, avec l’insurrection jihadiste dans le nord-est, les conflits entre éleveurs nomades et agriculteurs en son centre (plus de 2.500 morts en 2016), et la pression de militants armés dans la zone de production pétrolière dans le sud-est.