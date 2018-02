Cameroun : l'opposant Ni John Fru Ndi dénonce "les atrocités" en zones anglophones

L’opposant camerounais Ni John Fru Ndi, a dénoncé samedi dans une lettre adressée au président Paul Biya “les atrocités” commises dans les zones anglophones du Cameroun par l’armée et la police.

“Je me dois d’attirer votre attention sur les atrocités qui sont quotidiennement perpétrées dans cette partie de notre pays (zones anglophones)”, a écrit M. Fru Ndi, dans cette lettre. “Chaque jour qui passe, un innocent camerounais meurt, une femme perd son mari”, a-t-il déploré.

L’opposant historique du Cameroun s’inquiète aussi de “la montée d’un discours haineux (entre Camerounais anglophones et francophones)” qui “nous rapproche de plus en plus d’une guerre civile”.

Les maisons sont rasées sans égard pour la vie et la dignité humaine, les femmes sont violées (...) et les greniers avec le fruit du dur labeur des agriculteurs réduits en cendres!.

Depuis le déclenchement de la crise dite ‘‘anglophone en 2016’‘, de nombreux civils et militaires ont été tués, mais l’accès aux zones affectées reste difficile compliquant par la même l’accès aux informations sur place.

M. Fru Ndi à toujours rendu M. Biya responsable de l’apparition de cette crise et de la dégradation de la situation sécuritaire au Cameroun anglophone.