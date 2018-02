Soudan du Sud : un ancien colonel sud-africain condamné à mort

La justice sud-soudanaise a eu la main lourde contre le sud-africain William Endley 55 ans. Il a été condamné vendredi à la peine de mort. Selon ce verdict, Willam Endley devra purger une peine de 9 ans et 4 mois avant son éventuelle exécution.

Ce colonel à la retraite était poursuivi pour trafic d’armes sabotage et terrorisme et destruction. Il était aussi accusé de vouloir déstabiliser l‘économie sud-soudanaise.

Un jugement qualifié de parodie par la défense. L’avocat du sud-africain pense qu’Endley est un prisonnier politique qui devrait libérer après la signature de l’accord de cessez-le-feu en décembre de l’année dernière .

La défense a par ailleurs dénoncé le non-respect es procédures qui a contribué à tronquer ce procès. ‘‘La cour a choisit d‘être partiale et incompétente dès le début, ce qui a causé l’erreur judiciaire dont nous venons d‘être témoins. Et en plus de cela, elle a également violé le droit procédural’‘ , a fait savoir son avocat.

La défense a 15 jours pour faire appel.

William Endley était engagé en 2016 comme conseiller par l’ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar en rupture de banc avec le pouvoir depuis 2013. Il avait été arrêté à l’aéroport de la capitale sud-soudanaise, juba.