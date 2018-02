Traverser l'Afrique à pied : l'incroyable épopée de Mario Rigby ! [Travel TMC]

Mario Rigby est né sur les îles de Turks and Caicos, a grandi en Allemagne et au Canada. Et puis un jour il a eu envie d’en savoir plus sur ses origines africaines mais en faisant des recherches il ne tombait que sur des news assez négatives.

Mario qui en plus voulait allier aventure et découverte s’est alors lancé dans cette idée folle comme il le dit lui-même, après s‘être entraîné pendant un an, et avoir traversé le Canada à pied … en 14 jours !

italic“Je voulais montrer qu’en Afrique, les gens vivent leur vie et que les africains sont actuellement des individus créatifs, ingénieux et qu’il y a toutes sortes de gens qui vivent là-bas comme on vivrait partout ailleurs. Et ce que je voulais aussi, c‘était normaliser cette narrative, montrer ce genre de vie.

Et je pense que le meilleur moyen pour vivre une expérience la plus authentique possible, c‘était de voyager à pied.”italic, explique-t’il.

Mario a quitté le Cap, en Afrique du Sud, le 24 novembre 2015 et il a finalement atteint sa destination, en Egypte, le 25 janvier dernier. Au total il a parcouru 11500 kilomètres,traversé 12 pays, rencontré 50 tribus différentes et appris une dizaine de langues juste pour pouvoir survivre et communiquer.

Je m'adresse aux jeunes noirs, je pense que nous devons être braves, surtout en cette période de l'histoire, osez prendre des risques, accomplir des choses hors du commun, sortez des sentiers battus... et faites des recherches, soyez instruits, ne soyez pas seulement braves, soyez aussi instruits !

Une véritable épopée, parsemée de dangers en tout genres. Pour récapituler, Mario a traversé le Nil en pleine nuit, dormi aux côtés d’hippopotames, il s’est aussi fait arrêter par la police au Malawi et s’est même retrouvé un peu malgré lui pris en plein milieu d’un affrontement entre militaires et milices rebelles au Mozambique !

Pour Mario, cette traversée de l’Afrique l’a transformé, et lui a montré que le potentiel humain était illimité, à condition d’y croire. Il espère maintenant que son voyage inspirera la jeunesse africaine mais aussi du monde entier à oser, à s’aventurer et à aller explorer le monde, tout en affirmant son identité.

Pour suivre la suite de ses aventures, vous pouvez le faire à travers ses nombreux réseaux sociaux et sur son site internet mariorigby.com !