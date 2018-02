Dégel diplomatique entre le Tchad et le Qatar

Le Tchad et le Qatar écrivent une nouvelle page de leur histoire commune. Ce mardi, les deux pays ont scellé le rétablissement de leurs relations diplomatiques, gravement ternies par la crise du Golfe.

À Doha, capitale du Qatar, parties tchadienne et qatari ont signé un mémorandum d’entente qui implique “l‘échange immédiat d’ambassadeurs”, a précisé Lolwah al-Khater, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères.

“Le Tchad et le Qatar viennent de rétablir leurs relations diplomatiques rompues en août dernier. Je m’en félicite, et espère que cette reprise donnera une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples”, a confirmé sur Twitter le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Zene Cherif.

Cette étape entérine le dénouement heureux d’une crise qui a atteint son paroxysme en août 2017. Les deux pays surfaient en effet sur un différend suite à l’accueil par Doha, en 2009, de l’opposant tchadien Timan Erdimi de l’Union des Forces Républicaines (UFR).

Mais leurs relations se sont davantage envenimé lorsque le Tchad, comme bon nombre de pays africains, a ouvertement pris ses distances avec Doha au plus fort de la crise dans le Golfe dans laquelle le Qatar est accusé par ses voisins – Arabie saoudite en tête – de soutenir le “terrorisme”. Accusant également Doha de “déstabilisation”, N’Djaména a décidé de fermer son ambassade au Qatar et de renvoyer de son territoire le corps diplomatique qatari.