Nigeria : 111 lycéennes manquantes après une attaque de Boko Haram

Une attaque qui réveille le spectre de Chibok. Plus de 90 filles ont été portées disparues dans le Nord Est du Nigeria après un assaut de militants présumés de Boko Haram contre une école secondaire de la ville de Dapchi, dans l’Etat de Yobe.

Selon les médias, les insurgés lourdement armés et vêtus de tenues militaires ont envahi la ville lundi soir et pris pour cible l‘école des filles.

Ils se seraient ensuite dirigés vers la résidence où vivent plus de 700 filles. Sur place, ils ont ouvert le feu et déclenché des explosifs obligeant les élèves et leurs enseignants à fuir pour trouver refuge dans les buissons à proximité.

Le décompte effectué le lendemain fait ainsi état d’au moins 90 absentes, dont les familles sont encore sans nouvelle.

Mais, les forces de sécurité mènent des opération depuis pour tenter de les retrouver.

Cette attaque intervient quatre ans après l’enlèvement par Boko Haram de plus de 270 filles d’un lycée de Chibok dans l’Etat de Borno, déclenchant une indignation mondiale.