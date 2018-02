Experts de l'ONU tués en RDC : qu'a fait Kabila de la liste de suspects ?

L’ambassadrice des États-Unis à l’ ONU dit avoir remis à Joseph Kabila une liste de suspects impliqués dans l’assassinat de deux experts de l’ ONU dans le Kassai en RDC l’année dernière. Et Nikki Haley veut savoir ce qu’en a fait le président congolais.

Joseph Kabila doit s’expliquer. Notamment sur l’endroit où il a rangé la liste de personnes soupçonnées d’avoir participé ou commis le meurtre en mars 2017 au Kassai en RDC, de l’Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, deux experts de l’ONU. C’est l’injonction faite récemment à New-York par Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l’ONU, à Léonard She Okitundu, ministre congolais des affaires étrangères.

Pour la diplomate américaine, la liste a été fournie par le FBI, le célèbre service américain de police judiciaire. Et à la demande de Joseph Kabila, le document lui a été remis le 27 octobre dernier lors d’une rencontre informelle. « Kabila a demandé qu’une copie de ce document lui soit transmise le soir même afin qu’il puisse prendre des mesures. Nous la lui avons donnée immédiatement. Mais rien n’a été fait », a expliqué Nikki Haley.

Léonard She Okitundu a donc la lourde et noble mission de rapporter le message de Nikki Haley à son chef. Pour qu’enfin l’on sache qui a réellement fait quoi pour que Michael Sharp et Zaida Catalan aient disparu le 12 mars 2017.

Kabila a demandé qu’une copie de ce document lui soit transmise le soir même afin qu’il puisse prendre des mesures. Nous la lui avons donnée immédiatement. Mais rien n’a été fait

Reste à savoir quelle réponse donnera Kinshasa à la requête de Nikki Haley.