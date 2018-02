Droits de la femme : la militante Julienne Lusenge à l'honneur au sommet de Genève

À toute héroïne, tout honneur. Julienne Lusenge est l’héroïne du « Geneva Summit for Human Rights and Democracy » (sommet de Genève pour les droits de l’homme et la démocratie) qui se tient ce 20 février dans la deuxième ville suisse.

La militante congolaise recevra lors de ces assises, le « 2018 International Women’s Rights Award ». Une distinction décernée à des femmes du monde entier pour le rôle joué en matière de la défense et de la promotion des droits des femmes.

Originaire de l’Est de la RDC, Julienne Lusenge est depuis quelque 30 ans témoin des drames auxquels les femmes sont soumises au quotidien. Une zone où les femmes sont violées, mutilées ou même tuées lors des affrontements armés entre des milices et entre ces dernières et la force publique. À telle enseigne que la femme a fini par devenir un dojo, mieux une stratégie de combat. « Le corps des femmes était le champ de bataille des hommes », a coutume de dire Julienne Lusenge.

Une réalité dont elle s’est révoltée au point de créer l’association Solidarités des femmes pour la paix et le développement intégral (SOFEPADI). C’est au sein de cette ONG que Lusenge multiplie des initiatives pour défendre et promouvoir les droits des femmes. Sensibilisation, prise en charge médicale et psychologique des femmes victimes, accompagnement juridique, réinsertion socio-économique, … Depuis sa création en avril 2000, SOFEPADI est devenue la providence des femmes dont les droits sont quotidiennement violés.

Des actions dont les résultats ont attiré des organismes internationaux dont L’ONU femmes et la vingtaine d’ONG internationales de défense des droits humains qui siègent chaque année au Sommet de Genève pour les droits de l’homme et la démocratie.