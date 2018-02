Retour de l'oiseau chanteur de ''Wassoulou'' [The Morning Call]

La rubrique Culture de ce lundi est entièrement consacrée à l’une des plus grandes musiciennes d’Afrique, légende vivante de la musique africaine.

La Malienne Oumou Sangaré encore connue sous le nom de ‘‘l’oiseau chanteur de Wassoulou’‘ qui est sa ville natale. Oumou revient avec un album particulier (Mogoya : les gens d’aujourd’hui) qui a pour titre phare : Fadjamou.

Après huit ans d’absence, elle revient avec cet album qui comme plusieurs avant, parle de la situation de la femme en Afrique. Un message sur l’autonomisation des femmes qui aborde également des sujets tels que la jalousie, l’ingratitude, la trahison et les problèmes quotidiens auxquels la société africaine est confrontée.

Elle s’exprime d’ailleurs sur son travail qui explore souvent les conflits entre vie rurale et urbaine ; tradition et modernité dans son pays le Mali, et même partout en Afrique…