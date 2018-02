CEEAC : un sommet sur la paix et la sécurité en mars

Le Conseil de paix et de sécurité de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) se réunira le 6 mars prochain à Libreville.

C’est la principale information qui a filtré de l’entrevue le 17 février à Brazzaville entre Ali Bongo Ondimba, chef de l’Etat gabonais et son homologue Denis Sassou-Nguesso. « Je suis venu discuter avec le chef de l’Etat congolais, qui est également président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Nous avons des échanges importants et qui doivent nous amener à mieux préparer une réunion pour laquelle nous nous sommes déjà mis d’accord sur le conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale », a déclaré Ali Bongo, cité par Les Dépêches de Brazzaville.

Le Président de la République #Gabonaise, S.E.M. #Ali_Bongo_Ondimba s'est entretenu avec le Chef de l'État Congolais, S.E.M Denis Sassou-N’Guesso, ce samedi, 17 février 2018 à #Brazzaville, notamment dans le cadre de sa tournée en Afrique centrale. ThMoungalla congosouverain pic.twitter.com/pWzPb2I7NG — Grâce Patcheli (@Grace_Patcheli) 17 février 2018

Cette rencontre a lieu dans un contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant en Afrique centrale. Comme dans la zone des Grands Lacs où des milices sèment la terreur partout. C’est donc en tant que président en exercice de la CEEAC qu’Ali Bongo Ondimba s’entretient avec ses pairs pour les informer de la tenue à Libreville d’un sommet sur la sécurité et la paix en Afrique centrale.

« Nous voulons absolument faire progresser notre sous-région dans les différents secteurs. Il se trouve que certains pays n’ont pas la possibilité de jouir d’une paix et d’une stabilité et il est normal que nous puissions tout faire pour les assister. Dans ce cadre-là, et en tant que président de la CEEAC, je mène un certain nombre de consultations », a encore expliqué le président gabonais.

Les deux chefs d’Etat ont également parlé de leur coopération bilatérale qui se porterait à merveille, comme en témoignent les infrastructures d’intérêt commun comme la route Okoyo-Leckety-Mbie-frontière Gabon