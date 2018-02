Afrique du Sud : Nkossazana Dlamini Zuma dément avoir voulu quitter le Parlement

L’ancienne présidente de l’Union africaine et députée de l’ ANC , a démenti dimanche l’information selon laquelle elle serait “fatiguée” et voudrait quitter le Parlement de son pays.

Au commencement des reportages des médias qui ont évoqué le départ de Dlamini Zuma du Parlement sud-africain. Selon le « Sunday Times », hebdomadaire jugé proche de l’opposition par exemple, l’ancienne présidente de la Commission de l’UA aurait traduit au président Cyril Ramaphosa ses intentions de renoncer à ses fonctions de députée.

« Faux », a réagi le camp de Dlmani en dénonçant de « faux reportages» sur la fatigue et la démission de l’ex-épouse de Jacob Zuma, ancien président sud-africain. « Dlamini Zuma a également noté avec déplaisir les nombreuses fausses nouvelles publiées par la publication dans le passé, dont certaines ont reçu une sanction contre la publication de l’Ombudsman de presse », peut-on lire sur la page Twitter de Nkossazana Dlamini Zuma.

De là appeler ces organes à l‘équilibre de l’information : “Le souhait de Madame Dlamini est que, les journalistes traitent l’information en tenant compte du principe de l‘équilibre”.

C’est pourquoi : “Dlamini Zuma tient à souligner qu’elle reste au service de l’Afrique du Sud en tant que membre du parlement sud-africain, et aucune fausse nouvelle ne la dissuadera de ses fonctions. Elle reste également membre du collectif ANC, membre du Comité exécutif national (CEN) et du Comité national de travail (CEN). Et aucune tentative malveillante ne la convaincra de se séparer du mouvement auquel elle a consacré toute sa vie”.

Dès lors, une question. Nkossazana Dlamini Zuma a-t-elle vraiment voulu quitter le Parlement et donc la vie politique ? Si oui, que s’est-il passé pour qu’elle revienne sur sa décision ? En tout cas, seuls ces médias pourront donner davantage d’informations sur cette affaire.