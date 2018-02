RDC : manifestation à Bukavu contre l'insécurité

Explosion de colère spontanée, vendredi matin dans la ville congolaise de Bukavu la capitale de la province du Sud-Kivu, où la population est sortie spontanément, ce vendredi, dans les rues pour exprimer sa colère après l’assassinat, jeudi, de trois personnes presque au même moment.

Le cercueil de l’une des victimes a été porté devant l’assemblée provinciale par des habitants qui réclamait la démission du général de la police et du ministre provincial de l’Intérieur. Cela a tourné à l’affrontement avec les forces de l’ordre.

“Nous sommes ici parce que, nous étions en train d’amener la dépouille, en provenance de Nyamugo pour le montrer à tout le monde et montrer comment la police nous fait souffrir mais les policiers nous ont pris le corps et nous as réprimé sévèrement avec des balles réelles” a expliqué un manifestant.

La tension était encore vive vendredi soir. Plusieurs boutiques et magasins n’ont pas ouvert leurs portes et la circulation était encore très timide.

Depuis le début de l’année 2018, l’insécurité est grandissante dans la ville de Bukavu. Une situation intolérable pour les habitants qui sont parfois victimes de braquage ou de vol en plein jour.