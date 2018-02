Vers un rechauffement des relations entre la France et le Rwanda ?

La France et le Rwanda tentent-ils de mettre entre parenthèses leurs différends diplomatiques ? Laura Flessel, ministre française des Sports est arrivée au Rwanda ce jeudi où elle doit échanger avec son homologue. C’est la première visite d’un officiel français au Rwanda en huit ans.

On n’en est pas encore à une rencontre au sommet. Mais la visite officielle de la ministre française augure peut-être d’un dégel des relations entre Kigali et Paris. Au Rwanda, où elle séjournera jusqu’au 18 février, Laura Flessel a rencontré ce vendredi matin son homologue rwandaise Julienne Uwacu.

Au centre des discussions, sport féminin, cyclisme rwandais, le sport à l‘école. La visite a également été mise à profit pour la pose de la première pierre du City Stade. Un projet qui a reçu le financement de la Fondation de la compagnie française d‘électricité, Engie, et du ministère français du Sports.

Autre point fort de cette visite, l’arrêt de l’officielle française au mémorial des martyrs du génocide rwandais. Sur son compte Twitter où elle a posté sa visite du monument, Laura Flessel ne fait aucun commentaire. Juste une reprise de l’inscription sur le mémorial.

“Le génocide rwandais a été une des pires atrocités de notre temps. Il a été commis alors que le monde savait et n’a pas pu l’empêcher. Il a marqué notre humanité et nos consciences. Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour qu’un tel drame ne se reproduise plus”.

Elle le sait, l’un des points de désaccord entre le Rwanda et la France, c’est ce génocide qui a fait plus de 800 000 morts et pour lequel les deux pays se rejettent la responsabilité.

Pose de la « première pierre » du City Stade avec mon homologue Julienne Uwacu. Un équipement sportif financé par la FondationEngie en partenariat avec le Sports_gouv. pic.twitter.com/LKeTpMzpfV — Laura Flessel (@FlesselLaura) 16 février 2018

Fin octobre, le Rwanda avait justement rappelé son ambassadeur à Paris, Jacques Kabale, après que le ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe, a été convoqué par un juge antiterroriste français qui enquête sur la mort de l’ancien président Juvénal Habyarimana en 1994.

Plus tôt, en novembre 2016, c’est le parquet rwandais qui décidait d’ouvrir un procès pour mettre en évidence l’implication de la France dans le génocide.

Ces incessantes guéguerres ont maintenu en froid les relations diplomatiques de ces deux pays. Avant Laura Flessel, aucun officiel français en fonction n’avait effectué de visite au Rwanda depuis 2010, année où Nicolas Sarkozy avait rendu visite à son homologue rwandais. L’ancien président français était d’ailleurs à Kigali mi-janvier, cette fois, dans un contexte plus économique.