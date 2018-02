Liberia : les symboles du voyage de George Weah en France

Le Chef de l’Etat libérien séjournera du 20 au 23 février en France où il rencontrera des autorités dont le président Macron. Un voyage chargé de symboles non moins significatifs.

« Il s’agira du premier déplacement de George Weah en Europe depuis son élection », a commenté la présidence française.

Un voyage qui va intervenir au lendemain de l’incorporation du Liberia par Emmanuel Macron dans la liste des pays africains prioritaires de l’aide au développement. Et avec son homologue ainsi que d’autres autorités françaises, Weah discutera des « défis auxquels le Liberia fait face, en particulier la croissance économique et l’emploi de la jeunesse et du rôle du sport comme facteur de développement ». Une première opportunité à saisir, car Weah sait qu’il a été élu principalement pour relever ces défis majeurs.

Or, la France est le premier pays d’Europe et même d’Occident a avoir fait une telle offre au Liberia dès le début de règne de « Mister George ». Ce voyage se présente donc comme « l’occasion pour le président de la République d’amorcer un partenariat avec un président qui incarne la nouvelle génération de chefs d’Etat avec qui la France souhaite refonder les relations entre la France, l’Europe et l’Afrique », selon l‘Élysée.

Refonder ces relations dans un contexte où l’influence de la France en Afrique francophone semble s‘étioler au fil du temps, en raison surtout de l’offensive d’autres puissances dont la puissante Chine.