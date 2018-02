RDC : l'opposition réaffirme son unité

Gabriel Kyungu wa Kumwanza, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi ont eu des discussion le 13 février à Bruxelles. Si les conclusions de ces échanges ne sont pas connues, la rencontre est une réponse aux rumeurs sur les divisions au sein de l’opposition de la RDC .

« L’opposition au bord de l’implosion », « Le G7 en passe de se fissurer », …. En tout cas, beaucoup de choses sont dites ces derniers temps sur la plateforme de l’opposition en RDC. Au point que de nombreux observateurs redoutaient un éclatement qui la fragiliserait face à un régime de Joseph Kabila aussi impitoyable que méthodique dans le règlement de la crise politique qui secoue le pays depuis plus d’un an.

Et pour l’opposition, il était temps de démontrer le contraire. Et déjouer les prédictions négatives. Bien que rien n’en ait filtré, la rencontre le 13 février à Bruxelles entre Gabriel Kyungu wa Kumwanza, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi aurait permis à ces hautes personnalités de l’opposition congolaise de resserrer les rangs pour l’efficacité et l’efficience de leur combat politique. « Chaleureuses retrouvailles avec Baba Kyungu, suivies d’excellents échanges auxquels a pris part mon frère M. Katumbi (…) Ensemble nous sommes, ensemble, nous resterons », s’est félicité Félix Tshisekedi sur sa page Twitter après les retrouvailles.

Chaleureuses retrouvailles avec Baba Kyungu,suivies d’excellents échanges auxquels a pris part mon frère M. Katumbi.Objectif:passer en revue la situation politique de l’heure et tordre le cou aux rumeurs de fissures au sein du Rassop.Ensemble nous sommes,ensemble ns resterons. pic.twitter.com/kNPst1q9hZ 13 février 2018

Ainsi, comme a commenté le quotidien congolais « Les Dépêches de Brazzaville », « cette rencontre pose les prémices d’un nouveau départ pour cette plateforme de l’opposition ».