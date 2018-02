Mali : un des piliers d'Ansar Dine tué dans un raid aérien de l'armée française

Cinq chasseurs « Mirage 2000 », au moins trois hélicoptères de combat,… Un armada important utilisé ce mercredi par les forces spéciales françaises au Sahel avec la force Barkhane près de Tinzawaten, dans le nord-est à la frontière algérienne. Du matériel quasiment proportionnel à l’enjeu de l’opération qui consistait à capturer ou neutraliser Iyad Ag Ghali, chef du groupe terroriste Ansar Dine, allié d’al-Qaïda.

Malheureusement, a reconnu une source militaire, l’opération Barkhane a raté sa cible. Pour n’atteindre que son proche, Malick Ag Wanasnat. “Parmi les criminels abattus, figure Malick Ag Wanasnat, un ex-colonel de l’armée malienne”, rapporte un communiqué de l’armée malienne.

Selon l’armée malienne, Malick Ag Wanasnat était un des éléments importants voire indispensables au sein d’Ansar Dine. Une importance qui procède sans doute de son background, puisqu’il était d’abord un colonel de l’armée malienne qui a déserté les Forces armées maliennes (FAMA) en 2006 pour rejoindre la rébellion au nord du Mali.

#ANTITERRORISTE : Ce jour 14 février 2018 à #Tinzawaten (#Kidal), des terroristes ont été neutralisés et 3 véhicules détruits par #Barkhane. Parmi les criminels abattus, figure Malick Ag Wanasnat, un ex colonel de l’Armée malienne. Il était un allié et un pilier d’Iyad Ag Ghali. pic.twitter.com/kkXI5GMa0M