Libye : un camion se renverse avec des migrants

Un camion transportant des migrants a eu un accident mercredi près de la ville de Bani Walid en Libye.

Le bilan de ce drame est lourd. Au moins 19 morts et près de 80 blessés essentiellement des migrants.

Parmi les victimes figurent des ressortissants somaliens et érythréens.

Selon certaines sources, le camion qui avait à son bord plus de 300 migrants s’est renversé à environ 80 km au sud de la ville de Bani Walid.

“Comme je l’ai dit aux médias, 124 patients ont été transportés à l’hôpital de Bani Walid, plus de 40 ont été grièvement blessés, 19 sont décédés, dont un enfant, une femme et le reste sont des hommes à cause du manque des médicaments ici à Bani Walid” a expliqué le chef de l’agence libyenne d’immigration illégale Mohamed Beshr.

Située au sud de Tripoli, la ville de Bani Walid est un point de transit des migrants venant généralement du Sahara vers les côtes libyennes, lieu de départs clandestins vers l’Europe.