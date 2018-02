Les états généraux du jeune avocat du congo

A Pointe Noire au Congo se tiennent les états généraux des jeunes avocats. Placé sous le signe de l’engagement, l‘évènement qui rassemble des avocats venu d’Haïti, du Cameroun, de la RDC,du Rwanda et du Benin, constitue un creuset pour les jeunes avocats et leurs ainés afin de mener de vrai débats sur la situation et conditions professionnelle, tout en mettant un accent sur la confraternité ainsi que leur rôle face aux violations des droits de l’homme.

Selon Dieumène Dominique, avocate haïtienne “lorsqu’on est avocat,c’est pour défendre tout le monde. Enfants, adultes, veuves, tout le monde. Alors en tant que jeune avocat,je me sacrifie pour défendre les jeunes, tout le monde, l’homme en général. Parce que les droits de l’homme, c’est se mettre à service des autres, pour leurs stigmatisations, tout ce qui est mal.”

C‘était également l’occasion pour les hommes de loi, de clarifier qu’aucun avocat ou magistrat n’a nul besoin de céder à aucune pression, qu’elles viennent de l’exécutif ou autres, conformément aux textes qui régissent la profession.

Claude Joël Paka, Batonier de l’ordre national des avocats du Congo a déclaré “qu’un magistrat qui est sous pression, c’est un magistrat, qui n’a pas vocation à exercer cette profession. Parcequ’il y a des textes qui définisse sa profession et auxquels il doit s’en tenir. Les pressions devraient passer à côté. Maintenant sous d’autres cieux, on peut parler de pression.”

Le président de l’association des jeunes avocats de Pointe Noire, Audrey Bikindou estime qu’“à la différence des anciens, le jeune restera dans la corporation pendant que les autres sont en train de sortir. Donc ils ont des besoins spécifiques, liés à leurs formations, leur encadrement, voilà pourquoi au niveau de nos barreaux, il est institué ce genre de groupement que nous appelons association des jeunes avocats.

Pour rappel, quels que soient les contextes sociologiques, économiques différents, le rôle de l’avocat demeure essentiel pour la défense des droits de l’homme, qu’il s’agisse du droit civique, politique, économique et socioculturel.