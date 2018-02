La tête du chef de Boko Haram mise à prix : 6 690 euros

Trois millions de nairas, soit 6 690 euros. C’est la somme réservée à quiconque mettrait à la disposition des forces de défense nigérianes, les informations « crédibles » qui aideraient à capturer ou neutraliser Abubakar Shekau, chef de la secte islamiste Boko Haram.

L’appel d’offres a été lancé hier par l’armée nigériane sur sa page Twitter. « L’armée nigériane remettra trois millions de Naira en récompense pour toute information crédible qui conduira à l’arrestation d’Abubakar Shekau, le chef du groupe terroriste fugitif Boko Haram », peut-on lire sur le tweet.

Anybody with such credible information can either contact the Military Command and Control Centre, Operation LAFIYA DOLE, any military location, security agencies or call the Nigerian Army Information and Call Centre 193.