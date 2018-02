En Ethiopie, démission du Premier ministre Hailemariam Desalegn

Hailemariam Desalegn, le Premier ministre éthiopien a présenté sa démission au Parlement sur fond de manifestations anti-gouvernementales dans le pays.

“Le Premier ministre a déclaré qu’il avait fait de son mieux pour résoudre la crise dans son pays et qu’il démissionnait maintenant pour faire partie d’une solution”, indique un rapport de la radio d’Etat Fana Broadcasting. Toutefois, aucune indication n’a été faite sur la réponse apportée par les parlementaires à la requête du Premier ministre.

Depuis plusieurs mois, l’Ethiopie est secouée par de violentes manifestations anti-gouvernementales exigeant du pouvoir central davantage de libertés. Ces manifestations ont déjà fait des centaines de morts et des dizaines de milliers de détenus. Pour tenter de calmer la révolte populaire, les pires qu’ait jamais connu le pays depuis un quart de siècle, le gouvernement a libéré plus de 6 500 opposants, journalistes et autres détenus, après la promesse du Premier ministre “d‘élargir l’espace démocratique”.

Ces dernières semaines, la contestation contre le gouvernement s’est couplée à des violences interethniques qui ont également fait de nombreux morts. Tous ces mouvements ont perturbé la vie et l’industrie dans l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique.

Certes, le Premier ministre, âgé de 53 ans, continuera de jouer son rôle jusqu‘à ce que la “transition de pouvoir soit achevée”, mais il entend également se retirer du parti au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire populaire éthiopien.

L’académicien devenu politicien dirige l‘Éthiopie depuis 2012 à la suite du décès de l’ancien homme fort Meles Zenawi. Il a également été vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères sous l’ancien chef avant de prendre le pouvoir. En 2013, il a assuré la présidence de l’Union africaine.