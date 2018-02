Nigeria : le chef de Boko Haram se déguiserait-il en femme pour échapper à l'armée ?

Abubakar Shekau habillé en femme. C’est en tout cas ce qu’affirme l’armée nigériane. En lieu et place de son habituel unifirme militaire camouflé, c’est désormais en hijab que le chef de la secte islamiste Boko Haram se promène à travers le Nigeria.

Un changement vestimentaire qui, à en croire l’armée nigériane sonnerait comme un changement technique, et même tactique afin d‘échapper à la vigilance de l’armée.

Selon la direction des relations publiques des forces armées nigérianes qui disent avoir consulté des documents « fiables », ce déguisement d’Abubakar Shekau procède d’une série de cuisants échecs essuyés par Boko Haram suite à l’opération « Deep punch II » qui s’est intensifiée ces derniers temps dans la forêt de Sambisa.

Sa troupe démembrée, Abubakar Shekau lutterait désormais pour sa survie. « …Pour éviter d‘être repéré, Abubakar Shekau alterne entre les hijabs de couleur bleu et noir. Il a été vu pour la dernière fois dans un hijab noir », rapporte le site internet de l’armée nigériane.

Mais, pour capturer le chef de Boko Haram, l’armée appelle les membres de la secte en cavale à se rendre en assurant qu’ils ne seront pas inquiétés.

La vigilance et la collaboration de la population sont également sollicitées. « Nous implorons également le peuple nigérian, en particulier les habitants des États d’Adamawa, de Borno et de Yobe, d‘être plus vigilants et attentifs à la sécurité et aux mouvements d’Abubakar Shekau, car lui et ses terroristes pourraient se déguiser en femmes pour s‘échapper », peut-on lire dans le document signé du général de brigade Sani Kukasheka Usman, directeur des relations publiques de l’armée nigériane.