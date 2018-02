Af. du Sud : la tempête politique s'abat sur les Gupta, trois personnes arrêtées

Une nouvelle péripétie dans la crise politique qui bouleverse l’Afrique du Sud : un membre de la très réputée et fortunée famille Gupta a été arrêté ce mercredi au cours d’une perquisition au domicile de la famille.

Les Hawks, police d‘élite sud-africaine, ont effectué une descente au complexe résidentiel de la famille Gupta à Saxonwold, un quartier aisé de Johannesburg. Si le chef de la police n’a pas livré de détail sur les raisons de cette perquisition surprise, il a toutefois confirmé l’arrestation d’un membre de la famille dont l’identité n’a pas été dévoilée.

En Afrique du Sud, les Gupta, célèbre famille indienne fortunée, sont soupçonnés de trafic d’influence au plus haut sommet de l’Etat. Ils auraient profité de leurs étroites relations avec le président sud-africain Jacob Zuma et l’un de ses fils, Duduzane, pour dicter la gestion de l’Etat et la nomination de certains ministres.

Ces allégations, rejetées en bloc par les membres de la fratrie, ont été le point culminant de la colère populaire contre le président Jacob Zuma accusés de nombreux cas de corruption et actuellement poussé à la démission par son parti. Mais, alors que sa réponse est attendue ce mercredi, la présidence est restée évasive sur la tenue ou non d’un point presse du dirigeant sud-africain. Elle a simplement demandé aux médias d’attendre la notification officielle.