Le centenaire de Mandela dans un contexte de crise au sein de l'ANC

Le centenaire de Nelson Mandela célébré dimanche par l’ANC , un parti au pouvoir plus que jamais divisé. C’est ici à la place centrale de Grand Parade au Cap , il y a 28 ans que Nelson Mandela tenait son premier discours de libération à sa sortie de prison.

Comme un symbole, le Congrès National Africain y a commémoré le centenaire de sa naissance , ce dimanche 11 février. Cet anniversaire intervient dans un contexte particulièrement tendu. Au sein du parti, les jeunes d’hier devenus leaders s’entredéchirent, une guerre fraticide à l’orée des écheances électorales. D’aucuns appellent à un nouveau départ du président Jacob Zuma.

“Cette année, nous tous devons regarder d’où nous venons, et, alors que nous émergeons d’une période de difficultés, de désunion et de discorde, le centenaire de la naissance de Nelson Mandela nous offre un nouveau départ “, a dit Cyril Ramaphosa, président de l’ANC.

Dans ce souci de renouveau Cyril Ramaphosa doit faire face aux profondes divisions au sein de l’ANC sur le sort à réserver à Jacob Zuma.

“Depuis qu’il a succédé à M. Zuma, j’espère toujours qu’il va créer plus d’emplois pour nous. Plus particulièrement dans les ghettos. On a du mal à trouver un travail”.

Le départ de Jacob Zuma au coeur même des futures négociations du parti de Nelson Mandela. Du reste la session du Comité exécutif de l’ANC de ce lundi est très attendue.