Ghana : hommage à la chanteuse Priscilla Opoku-Kwarteng

‘‘BLACK PANTHER’‘ en avant-première en Afrique

La chronique This is culture de ce lundi marque un arrêt sur le film révolutionnaire et porteur de bonnes nouvelles ‘‘Black Panther’‘ ou ‘‘la Panthère noire’‘ qui fait la fierté des communautés notamment noires à travers le monde.

Le film devrait être projeté à la mi-février en Afrique qui tombe cette semaine. La première au Kenya sera diffusée mardi, et vendredi 16 février, ce sera au tour de l’Afrique du Sud.

Black Panther est vu comme un film très important pour les enfants, parce que cela les informe sur le fait que les Noirs peuvent aussi être des héros… Il a reçu beaucoup de critiques positives, notamment Lupita nyong’o, Chadwick Boseman ou encore Michael B Jordan.

hommage à Priscilla Opoku-Kwarteng

Cette édition rend également hommage à la chanteuse ghanéenne Ebony Reigns, décédée la semaine dernière à la suite d’un accident de la circulation. Morte après un tragique accident de route en fin de semaine dernière au Ghana. Priscilla Opoku-Kwarteng, est morte avec deux autres personnes après une collision frontale entre sa jeep et un bus sur la route Sunyani-Kumasi.

La chanteuse de 20 ans est devenue célèbre grâce à plusieurs titres à succès comme Poison, Kupe et Sponsor… Une autre de ses compositions musicales : “Maame Hwe” aborde la violence domestique au Ghana. Elle était partie favorite pour remporter le prix de l’artiste de l’année aux prochains Ghana Music Awards.