Le gouvernement équato-guinéen désormais connu

L‘équipe complète du gouvernement équatoguinéen complètement dévoilé. Du mercredi 07 février au 09 février, les décrets présidentiels nommant les personnalités de l‘équipe gouvernementale se sont succédés

L‘équipe gouvernementale comprend en tout 87 membres : un premier ministre, 3 vice-premier ministres, 25 minisitres 10 vice-ministres, 18 vice ministres, 10 ministres délégues et 30 secrétaires d‘État.

Les sortants

Ce gouvernement compte plusieurs sortants. Agapito Mba Mokuy ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale depuis 2012 quitte le gouvernement. Miguel Engonga Obiang Eyang, le Ministre des Finances et du Budget également sort également du gouvernement. Víctor Grange Meile et Pedro Ondo Nguema quittent respectivement, les portefeuilles des travaux publics et de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation. Estanislao Don Malavo aussi quitte son poste de ministre de la Pêche et des Ressourses en eau qu’il occupait depuis juin 2016. Même sort pour Cándido Nsue Okomo beau-frère du président de la république ministre de la Jeunesse et des Sports. Fausto Abeso Fuma, le ministre de l’aviation civile, un autre membre de la famille présidentielle laisse aussi son poste.

Les entrants

Simeón Oyono Esono Angue, l’ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, accrédité en éthiopie devient le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Lucas Abaga Nchama l’ancien gouverneur de la Banque des états de l’Afrique centrale (BEAC) aussi fait son entrée dans le gouvernement comme ministre des finances, de l‘économie et de la planification.

Les indébounables

Alejandro Evuna Owono Asangono le Ministre d‘État de la présidence de la République chargé des Missions est probablement le plus proche collaborateur du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Il est au gouvernement sans discontinuer depuis une quinzaine d’années. Même réalité pour Clemente Engonga Nguema Onguene qui a plus de 10 ans comme Ministre de l’intérieur chargé du secteur politique, et des corporations locales.

Les missions de cette nouvelle équipe

Ce gouvernement poursuivra sa politique de diversification basée sur le plan stratégique “Horizon 2020”. Ce plan qui vise une diversification économique capable d’assurer une croissance durable à long terme.

Lors de la prestation de serment, des nouveaux membres du gouvernement, Teodoro Obiang Nguema a martelé que le nouveau gouvernement doit travailler pour améliorer l’image politique du pays afin de favoriser les bonnes relations avec les autres états. Développer l‘économie et lutter contre la corruption et la délinquance entre autres… le pays a connu une croissance ces dernières années. Malgré cela, la pauvreté reste rampante, les conditions sanitaires sont médiocres et les inégalités importantes. Le chômage est aussi élevé, touchant 9,1% de la population active. La nouvelle équipe est attendue pour s’attaquer aux obstacles qui freinent la croissance et qui découragent le dynamisme des jeunes équatoguinéens.