l'Union Africaine dément les rumeurs d'espionnage

L’Union Africaine dément avoir été espionnée par la Chine.

Le président de la commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat a qualifié de mensongère les rumeurs d’espionnage attribué à la Chine.

Après avoir co-animé le 7ème dialogue stratégique entre la Chine et UA jeudi à Beijing que le président Mahamat a souligné l’importance des liens entre les pays africains et la Chine.

“Je suis satisfait de la réunion qui aura évidemment un effet positif sur l’amélioration et la poursuite du partenariat entre la Chine et l’UA Nous avons reçu l’invitation à participer au Sommet du FOCAC qui se tiendra à Beijing. Mais aussi contribuer à la préparation de la convocation du sommet réussi” a expliqué le président de la commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine était prête à travailler avec les pays africains pour faire des relations sino-africaines un modèle de coopération Sud-Sud

“La Chine est convaincue que l’Afrique sera qualifiée pour jouer un grand rôle dans le futur monde multipolaire et qu’elle est prête à devenir le partenaire stratégique le plus fiable et le plus ferme de l’Afrique dans son processus historique de renforcement “ a precisé le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi.

Les fonctionnaires ont également échangé des points de vue sur certains domaines principaux de la coopération Chine-UA, notamment le renforcement des capacités de l’UA, le renforcement des infrastructures en Afrique, la paix et la sécurité, ainsi que le tourisme et l’aviation.