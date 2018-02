Quelle coiffure pour nos chefs d'États ?

Quand on s’appelle Donald Trump et qu’on est le président des Etats-Unis d’Amérique, on est forcément étudié à la loupe. Tous les gestes et attitudes sont analysés, interprétés et même comparés à ceux de ses pairs !

Depuis sa prise de fonction, le patron de la Maison Blanche n’y échappe pas. Et la personnalité de Donald Trump y est sans doute pour beaucoup. Tweetophile compulsif comme diraient certains, il a indubitablement révolutionné la façon de communiquer des locataires de la “White House”.

Mais ne nous égarons pas. Depuis quelques jours Donald Trump fait l’objet de buzz sur les réseaux sociaux non pas en raison d’une de ses fracassantes déclarations contre la Corée du Nord ou les médias américains et le FBI, mais pour sa coiffure. Alors qu’il s’apprêtait à monter à bord de son avion, une rafale de vent a quelque peu pris des libertés avec sa tignasse, dévoilant une partie de sa tête assez dégarnie. Cette image n’a pas manqué d’attirer l’attention d’une journaliste du Huffington Post, Ashley Feinberg et ses tweets ont par la suite été partagés en boucle sur les réseaux sociaux.

Can't stop thinking about this. Trump's hair helmet literally flies off. pic.twitter.com/TOabB45opv — Marlow Stern (@MarlowNYC) 7 février 2018

Et comme il fallait s’y attendre des moqueries à n’en plus finir, mais pas de tous, comme ce monsieur qui s‘étonne de ce qu’on se moque d’un homme parce qu’il serait chauve.

I would never mock a bald man for being bald.



I would, however, laugh at heartily at an egocentric loser for his absurd combover.https://t.co/r52s6NW4xp — Michael G. Stone (@M_G_Stone) 7 février 2018

La chevelure de Donald Trump ne passe pas souvent inapercue et suscite quelques fois des railleries en raison de la teinte des mèches. Mais il n’est pas le seul dirigeant au style capillaire qui étonne ou détonne. En 2015, Kim Jong Un de la Corée du Nord avait attiré sur lui l’attention avec des cheveux bombés par devant et rasés au niveau de la nuque et des côtés.

Les coiffures des dirigeants africains

Sur le continent, ils ne sont pas légion les chefs d‘État qui fassent preuve de fantaisie avec leurs cheveux. De Macky Sall du Sénégal, en passant par Patrice Talon du Bénin ou Paul Kagame au Rwanda, le choix des cheveux coupés courts domine. Le président Jacob Zuma d’Afrique du Sud ou Yoweri Museveni de l’Ouganda ont opté pour le crâne totalement rasé, bien que le président ougandais se soit découvert une passion pour un couvre-chef qui ne le quitte presque plus, un chapeau beige avec une cordelette en cuir qu’il arbore en tout temps. Par souci de coquetterie, certains chefs d‘États font le choix de se noircir la chevelure pour camoufler l’apparition du gris comme le Camerounais Paul Biya ou le Tchadien Idriss Deby.

D’autres encore choisissent radicalement de changer la texture de leurs cheveux en les ramollissant à l’aide de produits défrisants comme le Gabonais Ali Bongo dans un passé récent ou le vice-président équato-guinéen Teodorin Obiang. Il n’est donc pas fréquent d’en voir beaucoup avec une tignasse toute grisonnante comme le président de Djibouti Ismaïl Omar Guelleh ou l’ancien dirigeant de l’ONU Kofi Annan. Et pourquoi ne pas citer également le feu président sud-africain Nelson Mandela qui a porté jusqu‘à sa mort la même coiffure pendant des années.