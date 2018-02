Guinée : l'opposition dénonce la mainmise du pouvoir sur les responsables électoraux

La tension est montée d’un cran en Guinée après les élections locales de dimanche. Alors que 7 personnes ont déjà trouvé la mort dans des manifestations organisées pour protester contre des fraudes qui auraient émaillé ces élections. Des candidats dénoncent de plus en plus, des pressions du gouvernement sur les responsables électoraux.

“On a vu certains responsables du gouvernement, des directeurs nationaux, sillonner les bureaux de vote, aller faire des forcings, chercher à intimider les gens. Ca, nous l’avons vu, et nous l’avons vécu aussi à Fria “, a déclaré Alpha Oumar Taran Dallo, candidat indépendant à ce scrutin.

L’opposition semble donc déterminée à faire entendre sa voix. Ses leaders, parlent maintenant de résisatnce.

“La résistance c’est refuser d‘être volé. Vous savez, nous sommes avec les avocats pour préparer nos recours. Nous le ferons, mais nous utiliserons aussi tous les autres moyens légaux.”, a fait savoir Cellou Dalein Diallo, chef de l’UFDG, la principale formation de l’opposition en Guinée.

Les élections locales de dimanche sont les premières organisées en Guinée depuis 2005. Les résultats sont attendus en fin de semaine non sans appréhensions.