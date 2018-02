Soudan du Sud : manifestations contre les États-Unis

Réaction de la rue à Juba en réponse à la restriction sur la vente d’armes imposées par les Etats-Unis au Soudan du Sud, vendredi dernier. Des centaines d’opposants à cette décision ont choisi de crier leur colère. Pour les instigateurs de la marche, en interdisant à toute entreprise américaine d’exporter du matériel de guerre vers leur pays, l’Etats-Unis violent ainsi les statuts du Soudan du Sud qui est un pays totalement indépendant.

Taban Luka Guya, organisateur de la marche

‘’ Nous disons que la décision unilatérale des États-Unis d’Amérique, concernant la restriction du transfert d’armes vers le gouvernement de la République du Sud-Soudan, pour nous en tant que chefs, nous disons que c’est une tactique qui consiste à affaiblir le gouvernement pour que les ennemis de ce pays, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur , se retrouvent face à un gouvernement affaibli”

Pourtant le département américain dit avoir motivé son choix par la violence continue et la brutalité contre des civils et des humanitaires qui règne dans cette jeune démocratie depuis 2013 et espère par ailleurs que d’autres pays, en particulier les membres de l’Union africaine et les voisins du Soudan du Sud prendront des mesures similaires.

Mais la rue sud-soudanaise ne l’entend pas de cette oreille, elle souhaite en effet un revirement de la situation par le retrait pur et simple de cette décision