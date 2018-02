Kenya : la police arrête un nouveau responsable de l'opposition

Les autorités kényanes ont arrêté samedi un nouveau responsable de l’opposition, le troisième depuis l’investiture symbolique comme “président du peuple” de l’opposant Raila Odinga, qui estime que la victoire à l‘élection de 2017 lui a été volée, a-t-on appris de sources policières.

Le député George Aladwa a été interpellé à l’aube par la police à son domicile à Nairobi, a indiqué à l’AFP Charles Owino, porte-parole de la police kényane.

Selon M. Owino, le député Aladwa “fait l’objet d’une enquête” en lien avec une fusillade présumée mercredi au domicile de Kalonzo Musyoka, le colistier de Raila Odinga à la présidentielle de l’an dernier, et en lien avec la mobilisation de partisans de l’opposition vendredi pour une manifestation qui a dégénéré en affrontement avec la police.

Mais de hauts responsables policiers, sous couvert de l’anonymat, ont indiqué à l’AFP que la police lui reproche surtout d’avoir organisé la mobilisation des milliers de personnes qui ont assisté à la prestation de serment symbolique de Raila Odinga le 30 janvier dans un parc du centre de Nairobi.

Son arrestation “est liée à la mobilisation des gens qui ont été à ce rassemblement et on l’accuse aussi d’avoir mobilisé pour des manifestations après les deux autres arrestations”, a déclaré une de ces sources, en référence à l’interpellation mercredi du député d’opposition TJ Kajwang, et celle vendredi de l’opposant Miguna Miguna.

M. Aladwa est de fait le troisième membre de l’opposition arrêté pour avoir participé à l’investiture symbolique de M. Odinga, qui refuse de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta en 2017, accompagnée de mois de troubles qui ont fait 92 morts, selon des défenseurs des droits de l’homme.

Cette nouvelle arrestation est une des mesures prises par le gouvernement depuis l’“investiture” de M. Odinga, des mesures qui inquiètent la communauté internationale, dont l’ONU, et sont dénoncées par la société civile comme un recul des libertés.

Les trois principales chaînes de télévision kényanes sont ainsi suspendues depuis mardi pour avoir voulu retransmettre la cérémonie de M. Odinga et les autorités ignorent depuis jeudi une décision de justice autorisant ces chaînes – inaccessibles au petit écran mais qui continuent à diffuser sur internet – à reprendre l’antenne.

La police ignore, elle, depuis vendredi l’ordre d’un juge ayant ordonné la libération de M. Miguna dans l’attente d’une nouvelle comparution lundi.

M. Odinga a lui aussi essuyé des critiques de la part de la communauté internationale en raison de son “investiture”, à la suite de laquelle le ministre de l’Intérieur Fred Matiang’i a qualifié d’“organisation criminelle” le Mouvement de résistance nationale (NRM) lancé par l’opposition pour mettre en oeuvre un programme de désobéissance civile, dont cette cérémonie fait partie.

