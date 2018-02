Congo : dissolution des compagnies d'eau et d'électricité

Le gouvernement congolais a annoncé vendredi la dissolution de la SNE, la société nationale et d‘électricité et de la SNDE, la société nationale de distribution d’eau.

Ces deux sociétés publiques avaient le monopole de la gestion de l’eau et de l‘électricité dans ce pays. Mais ont montré leur limite. Le gouvernement congolais fait constater en effet que malgré des investissements importants consentis en matière de production, de transport et de distribution de l‘électricité la SNE n’ a pas été en mesure de recouvrer un niveau de rentabilité et de viabilité suffisant. Même constat pour la SNDE en charge de la gestion de l’eau.

Ces sociétés ne parvenaient pas notamment à fournir de l’eau et de l‘électricité de façon permanente. Et attendaient toujours des subventions de l‘État pour combler leur déficit chronique. Brazzaville dit ne plus être en mesure de financer ces sociétés publiques à cause de la récession économique. D’où leur dissolution. Le porte-parole du gouvernement congolais annonce la création d’une société anonyme de droit OHADA.