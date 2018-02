Zambie : séparation réussie de deux frères siamois

Les deux nourrissons sont nés en août dernier à Kawambwa, dans la région de Luapula au nord de la Zambie. Bien que soudés au niveau de l’abdomen, ils étaient en bonne santé, car, selon un médecin, ils ne partageaient pas les mêmes organes tels que le foie ou les intestins.

Il a fallu donc les transférer à Lusaka où il y a tout le plateau technique et le personnel adéquats pour les séparer. Et ici, tout s’est bien passé, même si l’opération a duré sept heures. « Beaucoup de progrès ont été réalisés. En fait de grands progrès, … Les jumeaux ont été séparés. Ils ont été séparés à exactement 16 heures 58 », s’est félicité un responsable de l’hôpital.

UPDATE: SIAMESE TWINS SEPARATION: On-going consultations between the operating team of Dr Bruce Bvulani and Dr Robert Zulu and the senior consultants Dr Chadwick Ngwisha, Prof Lupando Munkonge and Prof Tackson Lambert. Glory to God. (Pictures by Dr Kachinga Sichizya).. pic.twitter.com/qQeVNDtGcB