Le Ghana contre le blanchiment de la peau

Le Ghana a interdit l’année dernière la vente des crèmes éclaircissantes en raison de leurs effets néfastes sur la santé des consommateurs.

Une interdiction qui n’a pas empêché les commerçants de continuer à introduire ces produits cancérigènes dans le pays et aux utilisateurs de les acheter mettant ainsi leur vie en danger, comme l’explique ce dermatologue, Edmund Delle

“La peau est le plus grand organe, et sous votre peau vous avez beaucoup de vaisseaux sanguins, donc quand vous appliquez ces crèmes sur tout le corps, parce que la majorité d’entre eux, l’applique sur le visage et sur les mains – ils sont absorbés dans le sang et Puisque certaines de ces crèmes utiliser pour le blanchiment contiennent des métaux, des métaux lourds comme le mercure, du plomb, ils sont absorbés dans la circulation sanguine et ils affectent votre cerveau, ils affectent votre rein et ils affectent aussi votre foie”

Parmi les campagnes de dissuasion ; ce film d’animation intitulée la barbie noire. Écrit et réalisé par cette cinéaste ghanéenne, ce film raconte l’histoire d’une jeune fille née dans une famille à la peau claire et qui ne se trouve pas belle en raison de sa peau foncée. Et qui par la suite tente de s‘éclaircir la peau.

“Les gens utilisent ces produits sur leur peau, et cela, e beaucoup d’effet à la fois physiquement sur la peau et aussi émotionnellement et à travers Black Barbie – le film que j’ai fait, je voulais éduquer les spectateurs sur l’amour de soi, aimer votre peau et ce que vous êtes quelques soit les regards des autres “ Comfort Arthur.

Ce film d’animation Black Barbie est en fait le reflet de sa propre vie. Comfort Arthur qui a déjà remporté des prix au Ghana Movie Awards espère que son message sur l’amour de la peau noire sera entendu au delà des frontières ghanéenne. En plus du Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Afrique du Sud ont interdit l’importation des produits cosmétiques contenant l’hydroquinone, mais n’ont pas encore réussi à changer la mentalité selon laquelle la peau claire est meilleure.