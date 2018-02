Emmanuel Macron croit encore au printemps arabe

En visite en Tunisie, berceau du printemps arabe, le président français est revenu jeudi sur ce mouvement qui a bouleversé les schémas politiques que l’on croyait inamovibles dans plusieurs pays arabes.

Le locataire de l’Elysée a tenu a salué notamment, des retombées de ce mouvement en Tunisie.

“Vous avez réussi à installer un état civil là où beaucoup pensaient que c‘était impossible et par cette révolution culturelle et démocratique, vous avez fait mentir ceux qui partout dans le monde encore aujourd’hui disent que des sociétés où l’Islam est présente ne sont pas compatibles avec la démocratie.” , a déclaré Emmanuel Macron, le président français.

Le chef de l’Etat français pense que ce mouvement n’ a pas encore dit son dernier mot.

“On a parlé de printemps et de printemps arabe, on a parlé de révolution et beaucoup pensent que cette page est tournée, que ce moment est passé parce que dans le monde contemporain qui est le nôtre, on veut que tout aille si vite et que les révolutions, surtout celles qu’on n’avait pas vu venir, pas voulu voir, se referment aussitôt qu’elles se sont ouvertes.’‘, a-t-il fait savoir. Avant d’ajouter ‘’ La page du printemps arabe et du printemps tunisien n’est pas tournée, vous êtes en train de la vivre, de la faire vivre.”

La Tunisie a connu le mois dernier une grogne sociale provoquée par les mesures d’austérité initiées par le gouvernement. Des contestations qui ont commencé à rappeler les souvenirs des mouvements de 2011.