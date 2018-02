Côte d'Ivoire : l'opposition demande une réforme de la CEI

La refonte de la commission électorale, une demande pressante des opposants ivoiriens.

Alors que les élections municipales et régionales approchent, un consortium de partis politiques de l’opposition a invité mercredi les autorités d’Abidjan à rendre plus indépendante la commission en charge des élections.

Cette réforme de la CEI, c’est le point d’achoppement entre l’aile radicale du parti de l’ancien président Laurent Gbagbo et le pouvoir. Son président Aboudramane Sangaré a tenté dernièrement de renouer le contact avec les autorités tout en exigeant une commission équilibrée et équitable. Selon son parti, le président de la CEI doit être choisi sur la base d’un large consensus. Un point de vue partagé également par la Cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples.

Cette cour avait exigé en novembre 2016, une réforme de la CEI, la jugeant non-conforme aux normes régionales. La dessus , les autorités ivoiriennes avaient introduit une requête pour exiger de plus amples indications sur la formation de la nouvelle commission . Une requête finalement rejetée par les juges de la cour qui l’ont jugée flou tout en invitant par ailleurs Abidjan à mettre en place une commission qui répond aux standards internationaux.