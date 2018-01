Monde arabe : Christine Lagarde invite à plus d'investissements dans le secteur privé

Confronté au chômage et au mécontentement populaire, les régions du Moyen-Orient et du Maghreb doivent faire face aux défis présents, à savoir l’emploi d’au moins 25 millions de jeunes.

C’est tout l’enjeu de cette conférence qui s’est ouverte au Maroc et qui a vu la participation de personnalités du monde arabe et de la directrice du Fonds monétaire internationale, Christine Lagarde. “Opportunités pour tous”, un thème qui sonne comme une sorte d’engagements auquel les gouvernements du monde arabe veulent s’y résoudre sans occulter pour autant les difficultés que cela leur réserve.

“Élaborer des stratégies à long terme est important, mais souvent cela ne suffit pas parce que la population a des attentes pour des solutions immédiates, la population a des besoins qu’il faut satisfaire immédiatement et c’est pour cela qu’en plus de ces stratégies à long terme, nous devons mettre en place des projets et des programme d’urgence pour satisfaire au moins le minimum ces attentes et de ces aspirations”

Saadeddine el Othmani, Premier ministre marocain.

Satisfaire le minimum des aspirations des jeunes et faire naître en eux une foi en l’avenir, tout améliorant le climat des affaires et la promotion du secteur privé dans la région, ce sont là quelques solutions prioritaires proposées par Christine Lagarde.

“J’ai vu des talents incroyable parmi les jeunes hier, de l’énergie et de la détermination… Il faut les inclure. Et il faut inclure les femmes, les populations rurales, les réfugiés, ils ont tous besoin de politiques ciblées, et c’est ce qui a été dit à Davos la semaine dernières: il faut augmenter, procurer la formation et les outils pour aider ces gens à rejoindre le marché (du travail) à travers l‘éducation, des politiques actives du marché du travail qui aident les jeunes, les femmes et les réfugiés à trouver des solutions significatives” Christine Lagarde, Directrice du Fond Monétaire International

Les participants à cette conférence espèrent tirer profit de ces deux jours d‘échanges pour répondre aux défis qui entravent les politiques de croissance globale. Quant au Maroc qui a accueilli l‘évènement qui s’est achevé mardi,; il a mis en évidence ses réformes économiques adoptées.