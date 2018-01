Ghana : ''ruée folle'' en vue d'un recrutement dans les services de police

C’est par centaines que ces jeunes ghanéens ont assiégé des écoles de formation de police à travers le pays, en vue d’un recrutement dans différents services du corps.

Chaque jour, quatre mille candidats feront la queue pour passer les différents tests médicaux et physiques requis. Le recrutement s‘étend sur 6 jours. Une ruée folle qui souligne le niveau élevé de chômage dans le pays.

Une assertion que minimise l’administration de la police nationale.

Depuis le début du programme (...) en 2016, nous avons mis la qualification à l'épreuve. La qualification porte sur la nationalité, sur l'âge, sur la taille, sur certaines qualifications académiques. (…)

‘‘Nous avons annoncé et détaillé les qualifications que nous recherchions. On doit passer par une procédure pour être même enrôlé. Pour nous, il ne s’agit pas de savoir s’il y a des emplois ou non. Nous recherchons des Ghanéens qualifiés comme annoncé et chacun devra passer par cette procédure pour être enrôlé ‘’, a expliqué Shilla Abayie Buckman, directrice de la direction des affaires publiques policières.

Les critères de sélection ont clairement été énoncés par les agents des services de police. Shilla Abayie Buckman et Debora Anderson Campbell

‘‘Ils devront venir avec les coupons les invitant à passer le test. Par exemple, si vous êtes programmé pour aujourd’hui, vous devez avoir un coupon indiquant que vous devez vous présenter au lieu de projection. Ensuite, nous avons un autre bon qui informe le demandeur sur sa qualification à la prochaine étape. À partir de là, nous attendons du demandeur qu’il présente tous les documents requis.’‘

Il n’y a pas de données précises sur le taux de chômage au Ghana, mais le dernier rapport de l’Enquête sur les forces de travail en 2015 révèle que plus de 1,2 million de personnes agées de 15 ans, et plus, sont sans emploi, soit un taux de chômage de 11,9%.

Le rapport relevait en outre que 714 916 personnes étaient des femmes pour 535 997 hommes.