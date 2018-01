Winnie Mandela est sortie de l'hôpital

Plus de peur que de mal pour les proches de l’ex-épouse de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela. Winnie Mandela qui avait été hospitalisée pour une infection rénale et épuisement le 20 janvier, est sortie de l’hôpital mardi, a annoncé sa famille.

>>> LIRE AUSSI : Winnie Mandela hospitalisée

“La famille Mandela souhaite informer le public que Mme Winnie Madikizela Mandela est sortie de l’hôpital Milpark mardi” à Johannesburg, selon un communiqué.

“Je suis ravie de rentrer à la maison où je pourrai me reposer et me remettre complètement”, a expliqué l‘épouse de Nelson Mandela de 1957 à 1996, aujourd’hui âgée de 81 ans.

Egérie de la lutte anti-apartheid durant les vingt-sept années d’emprisonnement de Nelson Mandela, libéré en 1990, elle est aujourd’hui considérée comme une figure controversée.

Celle qui est surnommée la “mère de la nation” a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste.

Dans son testament, Nelson Mandela, qui fut le premier président de l’Afrique du Sud démocratique de 1994 à 1999 et est décédé en 2013, ne lui a rien laissé.