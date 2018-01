Un robot licencié après une semaine de travail [Sci Tech]

Si vous vous inquiétez à l’idée que les robots pourraient oui ou non pourraient bientôt vous remplacer au travail, peut-être que ces nouvelles pourraient vous soulager. Et si vous ne l‘êtes pas, peut-être que cela vaut la peine de considérer ce qui suit. Un assistant de magasin robot a été embauché et renvoyé après une semaine de travail.

La raison ? Eh bien, Il ne parvenait pas comprendre les clients, Il faisait peur aux clients et ne parvenait pas à donner les bonnes indications.

Le robot appelé Fabio était en service dans un supermarché d‘Édimbourg, en Écosse, dans le cadre d’une expérience menée par l’université Heriot-Watt.

A l’origine Fabio était programmé pour indiquer aux clients la direction des aliments recherchés. Plutôt avenant, Fabio ponctuait ses phrases avec des “Bonjour ma belle” et des blagues et il proposait même des câlins aux clients. Mais en quelques jours, on a remarqué qu’il avait du mal à comprendre les demandes des clients à cause du bruit de fond.

Débat sur le Bitcoin

Le débat sur l’efficacité et l’acceptation globale de bitcoin pourrait être loin d‘être terminé. La crypto-monnaie a également été très présente lors du Forum économique mondial qui vient de se terminer à Davos. Un économiste lauréat du prix Nobel a décrit bitcoin comme « une expérience intéressante pour l’avenir du système financier.

Discutant de crypto-monnaies dans une discussion en panel, Robert Shiller pense que le monde met trop l’accent sur bitcoin, et que la monnaie numérique doit plutôt être élargie sur la blockchain

Suivez cette édition de Hi-Tech dans The Morning Call avec Ignatius Annor.