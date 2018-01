Sommet de l'UA : 13.000 migrants rapatriés de la Libye

Au Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, Moussa Faki Mahamat s’est félicité du rapatriement des migrants de la Libye.

Il y a un peu plus de deux mois l’UA promettait à Abidjan de rapatrier au moins 20.000 migrants détenus dans les centres de détention en Libye avant la mi-janvier. Si le président de la commission de l’UA reconnaît quelques retards, il salue toutefois les efforts déjà réalisés.

“Le processus est en cours, nous avons plus de 13.000 réfugiés et chaque jour, le nombre ne cesse d’augmenter, de sorte que la majorité de ceux que nous avons pu identifier dans les camps ou les centres, en particulier autour de Tripoli, du moins dans les zones contrôlées par le gouvernement, nous faisons de notre mieux. Environ les deux tiers de ces réfugiés ont été rapatriés” Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine

Pour les autres réfugiés détenus dans les conditions inhumaines, le président de la Commission n’a pas fixé de délai pour un éventuel rapatriement. Cependant, il s’est dit heureux de la décision prise par le Rwanda et le Niger qui offrent une terre d’asile à des migrants.

“Parmi ces personnes, nous avons des réfugiés et je tiens ici à remercier le Rwanda, je veux remercier le président Kagame qui est prêt à accueillir ceux qui sont en Libye et qui ne veulent pas retourner chez eux, dans leur pays. Le Rwanda et le Niger sont prêts à accueillir les réfugiés qui veulent revenir en Afrique, mais qui ne veulent pas retourner dans leurs pays respectifs” Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine

Selon l’UA, ils seraient entre 400.000 et 700.000 les migrants qui croupissent dans les centres de détention en Libye. Leur rapatriement s’annonce donc comme un véritable casse-tête pour l’Union africaine.