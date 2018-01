[Photos] 30e sommet UA : les premières dames parlent du Sida

Lors de la 20è assemblée générale ordinaire de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique contre le VIH / SIDA (OAFLA), 17 épouses de Chefs d’Etats africains ont discuté des politiques menées ou à mener en matière de lutte contre le VIH/sida dans le continent afin de réussir une réduction significative des cas de la pandémie d’ici 2020.

Elles ont refusé de jouer le rôle réducteur d’accompagnatrices de leurs époux. Les premières dames africaines sont venues à Addis-Abeba pour se montrer utiles. Autant que leurs époux qui ont consenti de gros efforts intellectuels et physiques pour trouver des solutions à la corruption et l’insécurité, ces fléaux qui freinent le développement de l’Afrique.

Michel Sidibe is head of UNAIDS and he was present during deliberations at the summit

. US_AU the 20th Ordinary General Assembly of Organization of African First Ladies Against HIV/AIDS (#OAFLA) _AfricanUnion. OAFLA ’s theme this year is Transforming Africa through Prioritizing Children, Adolescents and Mothers in the Fight against HIV. pic.twitter.com/hTHNau7FLh — US Mission to the AU (US_AU) January 29, 2018