Kenya : NRM, « un mouvement illégal », selon les autorités

Le Mouvement national de résistance (NRM, National Resistance Movement) menera-t-il vraiment ses activités à travers le Kenya ? Non, à en croire le gouvernement d’Uhuru Kenyatta. Tant le mouvement est déclaré illégal par Nairobi. “En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 22 de la Loi sur les Crimes organisés de 2010, le Ministère de la sécurité intérieure définit le Mouvement national de résistance (NRM) comme un groupe criminel organisé”, a déclaré dans un communiqué, Fred Matiangi, secrétaire par intérim au ministère de la sécurité intérieure.

Créé par la coalition de l’opposition Super Alliance Nationale (NASA), le NRM regroupe des partis réunis tels que le Mouvement démocratique orange d’Odinga (ODM), WIPER, FORD-Kenya et le Congrès national Amani (ANC).