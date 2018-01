Burkina : Diendéré et Bassolé jugés le 27 février

Le tribunal militaire du Burkina Faso a fixé la date du procès des généraux Gilbert Diendéré et Djribril Bassolé au 27 février prochain.

En effet, ces généraux sont considérés comme les présumés cerveaux du putsch manqué de septembre 2015 à Ouagadougou.

Ils sont accusés notamment d’attentat à la sûreté de l’Etat, meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de biens appartenant à autrui, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline, violence et voies de fait sur autrui, ou de complicité de ces infractions”.

Par ailleurs, le général Diendéré est également poursuivi dans le cadre de l’affaire du meurtre de Thomas Sankara.

L’audience sera délocalisée dans la salle des banquets de Ouaga 2000 a précisé le communiqué du Parquet militaire.

Une audience, ouverte au public.